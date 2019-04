Ринс надви Роси в дуела на поколенията в САЩ, Маркес с падане

Пилотът на Suzuki Алекс Ринс спечели дебютната си победа в кралския клас на мотоциклетизма в САЩ след битка с ветерана в шампионата Валентино Роси. Фаворитът за триумфа Марк Маркес с Honda падна неочаквано в десетата обиколка, след като водеше с над 3 сек, и не успя да финишира. Победата на Ринс е първата за Suzuki от лятото на 2016 година.

След отпадането на Маркес, Доктора поведе колоната от мотоциклетисти на "Остин" и малко по малко двамата с Ринс започнаха да се откъсват от водещата група. 23-годишният Ринс успя да изпревари Доктора четири обиколки преди карирания флаг и въпреки опитите да си върне мястото, Валентино остана втори. Темпераментният италианец се превърна в първият пилот, навършил 40 години с два поредни подиума в MotoGP.

С падането си Маркес сложи край на 100-процентовата си успеваемост на "Остин". Неговият съотборник Хорхе Лоренсо пък отпадна с техническа повреда в мотора, което направи уикенда на Honda кошмарен. Сателитният им пилот Кал Кръчлоу също падна още в ранните етапи на състезанието и така финала пресече само един мотор Honda - този на Такааки Накагами на десето място.

На третото място финишира Джак Милър със сателитен Ducati, което е първият му подиум от близо три години. За четвъртото място се пребори Андреа Довициозо със заводски Ducati, който стартира едва 13-и. Благодарение на падането на Маркес, Дови, който започна сезона с победа в Катар, оглави временното класиране при пилотите в MotoGP. Втори там се нареди Роси, следван от Ринс и Маркес.

A strong recovery ride could see @AndreaDovizioso take the championship lead!



He's currently running 4th!#AmericasGP pic.twitter.com/NDmtfECKWg — MotoGP™ (@MotoGP) April 14, 2019

Защитаващият титлата си в MotoGP от сезон 2018 Маркес стартира от полпозишън в състезанието за Гран При на САЩ с целта да спечели седма поредна победа в Тексас и да продължи 100-процентовата си успеваемост на американското трасе. Втори в третия кръг за сезона стартира ветеранът Валентино Роси с Yamaha, а трети - сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу.

Победителят от Катар и основен конкурент на Маркес за титлата в последните години Андреа Довициозо с Ducati стартира едва 13-и след неуспешна квалификация.

Водещото трио запази позициите си на старта и Маркес поведе колоната. Малко по-назад Дови успя да напредне със седем позиции в рамките на първата обиколка.

Инцидент на трасето стана още във втората обиколка. Пилотът на Aprilia Алейш Еспергаро падна леко с мотора си, но с помощта на маршалите се върна на пистата.

В третата обиколка на "Остин" пилотът на Yamaha Маверик Винялес и този на Suzuki Жоан Мир разбраха, че са тръгнали с фалстарт и трябва да претърпят наказание с преминаване през питлейна. Двамата изостанаха значително, но Винялес успя да влезе в зоната на точките и финишира 11-и, докато съотборникът на Ринс остана 17-и.

Шестата обиколка бе последната за Кал Кръчлоу, който преследвайки Доктора за втората позиция, падна на 11-ия завой.

Така на третото място зад Валентино остана сателитният пилот на Ducati Джак Милър, следван от Алекс Ринс със Suzuki.

При аванс от над три секунди най-неочаквано фаворитът за победата Марк Маркес падна с мотора си на 12-ия завой още преди състезателната дистанция да бъде преполовена. Испанецът се качи на машината си, опитвайки се да се върне на трасето, но тя отказа.

@marcmarquez93's Austin streak is over!



The world champion has crashed out of a 3 second lead! #AmericasGP pic.twitter.com/1e2BvEgPJ2 — MotoGP™ (@MotoGP) April 14, 2019

Лидерството пое Валентино Роси, следван от Ринс и Милър.

Минута след кошмарното отпадане на Маркес неговият съотборник Хорхе Лоренсо също отпадна с повреда в мотора. Междувременно Дови напредна до четвъртата позиция.

Пет обиколки преди карирания флаг Доктора и Ринс се откъснаха напред с минимално изоставане помежду си и испанецът със Suzuki успя да изпревари ветерана с чиста маневра. Ринс не изпусна повече първото място и заслужено триумфира за първи път в кралския клас. Доктора остана втори следван от Джак Милър и Дови.

На пето място финишира сателитният пилот на Yamaha Франко Морбидели, следван от Данило Петручи с втория заводски Ducati. Фабио Куартараро бе най-добре представилият се новак със седмо място, а Пол Еспергаро с КТМ завърши осми след успешната си квалификация в събота. Топ 10 допълниха Франческо Баная със сателитен Ducati и Такааки Накагами с Honda.