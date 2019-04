Конър Макгрегър: Порие трябва да се бие с Диас

Конър Макгрегър препоръча на мачмейкърите на UFC и на Дъстин Порие какво трябва да направят за следващия мач на американеца. Страйкърът надви Макс Халауей за междинния пояс в лека категория. Той пожела да се бие с оригиналния шампион Хабиб Нурмагомедов, който в момента изтърпява наказание, но се очаква да се завърне през септември.

Amazing main event fights. How fighting should be!

Max you are insanely tough!

Please rest up now young Uce, you are a warrior head to toe!

A champion FOREVER.

Congratulations Dustin on a much deserved UFC title to your career.

It is Nate next for you like previously scheduled.