Ман Юнайтед е готов да утрои заплатата на Ериксен, за да го вземе през лятото

Собствениците на Манчестър Юнайтед са готови да предложат тройно по-голяма заплата от сегашната на Кристиан Ериксен, за да го убедят да подсили тима през лятото. Тотнъм иска да запази полузащитника, но парите могат да изкушат Даниел Леви и той да се съгласи да пусне 27-годишния играч, чийто договор изтича през 2020 година.

"Шпорите" ще трябва да обвържат Ериксен с нова дългосрочна сделка, за да защитят трансферната сума, или пък да го продадат това лято. Босовете на Юнайтед босовете са готови да утроят седмичната заплата на Ериксен до 240 000 лири.

