Гуардиола: Искам да се насладя на още няколко години като треньор

Мениджрът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че няма намерение да практикува професията до твърде късно. Той направи този паралел със 71-годишния Рой Ходжсън, който води днешния противник на неговия тим и в същото време държи рекорда за най-възрастен наставник във Висшата лига.

Pep Guardiola has won 23 of his 27 #PL matches against English managers (D3, L1) - his only defeat came against Roy Hodgson when Crystal Palace beat Man City in December#CRYMCI pic.twitter.com/UjyMxUJ4c0