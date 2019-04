Любопитните факти преди днешната Гран При на САЩ

Марк Маркес спечели седми полпозишън на американската писта "Остин" в MotoGP, пишейки история. Пилотът на Honda, който защитава титлата си в кралския клас от 2018-а, изравни рекорда на Валентино Роси от "Муджело" за най-много поредни полпозишъни на една писта. В състезанието за Гран При на САЩ Марк ще се опита да изравни и още един рекорд на Доктора - седем поредни победи на една и съща писта.

Ветеранът на Yamaha ще се опита да попречи на Маркес, стартирайки от второ място, което е най-добрата му стартова позиция от Гран При на Тайланд миналата година.

Could @ValeYellow46 challenge @marcmarquez93's undefeated streak at @COTA?



The Doctor is in good spirits ahead of the race! #AmericasGP pic.twitter.com/HMLrxJeRgd