Уникално! Три от три за един от големите таланти в българския културизъм (видео+снимки)

View this post on Instagram

Men's physique champion Junior Men's physique champion Overall Men's physique champion Officiall IFBB Elite pro card! Thank you all! #mensphysique #champion #fitfam #dream #golden #bestday #ifbbelitepro #fitspo #fitness #fitlife #shredded #aesthetic #abs #sixpack #smile #muscles #cardio #friday #motivation #instadaily #friday #photooftheday #physiquecompetitor #tbt #follow #me

A post shared by Nenko Andreev IFBB (@nenko_andreev) on Apr 13, 2019 at 2:48am PDT