Започна световното първенство по FIFA

It's a seven-goal thriller that @ussoccer snatch late on from their rivals @miseleccionmx #FIFAeNationsCup pic.twitter.com/uxg4oZCKn7 — #FIFAeNationsCup (@FIFAeWorldCup) April 13, 2019

След изиграването на първия ден се отличиха няколко състава. Националните отбори на Бразилия, Англия и Норвегия са тимовете с най-малко допуснати попадения (11). Най-добрата атака има една от големите изненади до този момент - Мексико (28), а съставът с най-много спечелени точки е Аржентина (25).

Surprise of day 1 so far? @TeamRussia#FIFAeNationsCup pic.twitter.com/HpnLlIegN2 — #FIFAeNationsCup (@FIFAeWorldCup) April 13, 2019

Ето и групите:



Група "А":



Англия

Финландия

Франция

Саудитска Арабия

Южна Африка



Група "В":



Китай

Мексико

Нова Зеландия

Испания

САЩ



Група "С":



Аржентина

Бразилия

Германия

Норвегия

Швеция



Група "D":

Aвстралия

Дания

Холандия

Португалия

Русия





