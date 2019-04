Ясни са "битките на вечерта" на UFC 236

Днес се проведе събитието UFC 236 в Атланта, което ни предложи брутални срещи. В главната битка Дъстин Порие и Макс Халоуей си спретнаха здраво меле, което Порие спечели и успя да стане временен шампион. Двубоят между двамата беше избран за битка на вечерта и носи на двамата бойци бонус от по $50 000, който без съмнение е заслужен.

TWO Fight of the Night bonuses!



FOTN - @BlessedMMA vs @DustinPoirier 2



FOTN - @KelvinGastelum vs @Stylebender



(@ToyoTires) pic.twitter.com/McxpBun1pa