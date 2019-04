Австралийка с първи финал в кариерата си в турнир на WTA

Австралийката Астра Шарма се класира за първи път в кариерата си за финал в турнирите на Женската тенис асоциация (WTA). 23-годишната Шарма победи шампионката от 2012 година и финалистка от предишните два сезона Лара Аруабарена (Испания) със 7:5, 6:1 за само 66 минути и ще играе за титлата на надпреварата в колумбийската столица Богота от сериите "Интернешънъл" с награден фонд 250 хиляди долара. Аруабарена реализира първи пробив за 5:4, но в последствие 138-ата в света австралийка взе девет от следващите десет гейма, за да триумфира.

Advances to 1st WTA career final

Hits #ClaroOpenColsanitas Shot of the Day



It's a good day to be @astrasharma! pic.twitter.com/znEfjkpDnp