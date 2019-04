Хабиб към междинния шампион: Ще се видим септември

Хабиб Нурмагомедов не е доволен от съдийското решение в битката между Макс Халоуей и Дъстин Порие. Диаманта грабна победата с единодушно решение (49-46, 49-46, 49-46) и стана временен шампион, но според Хабиб съдиите са направили грешка и това е трябвало да бъде равенство:

I don’t agree with the judges 49:46, I got a draw, my respect to both fighters, and Porier’s achievement so far cannot be denied, my congratulations Dustin, see you in September. vs