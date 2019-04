Чилиец и норвежец ще спорят за титлата в Хюстън

Чилиецът Кристиан Гарин и норвежецът Каспер Рууд се класираха за финала на турнира по тенис на червени кортове в Хюстън (САЩ) с награден фонд 583 585 долара. Гарин елиминира поставения под номер 8 представител на домакините Сам Куери със 7:6(2), 6:2. 22-годишният чилиец пропиля аванс от 4:2 гейма, но все пак си осигури успеха в първия сет, след като спечели първите шаст разигравания в последвалия тайбрек.

