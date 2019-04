ММА Дъстин Порие надви Макс Халоуей за междинната титла и очаква Хабиб 14 април 2019 | 08:24 0



2625 дни по-късно реваншът между шампиона в категория "перо" Макс Халоуей и коравият Дъстин Порие предложи много емоционални моменти, вълнуващи размени и отлична кондиционна подготовка на зрителите в основното събитие на UFC 236. Както се случи през 2012-а година, така и сега, Порие надви противника си и грабна междинната титла в средна категория, като ще може да спори за статута на неоспорим шампион по-късно през годината срещу Хабиб Нурмагомедов. #AndNew!!



The realizes his dream and secures the interim lightweight title! #UFC236



(@Cinemax) pic.twitter.com/F3sNbtUnED — UFC (@ufc) April 14, 2019 И тримата съдии отсъдиха 49:46 в полза на Порие, който най-после се поздрави с шампионски колан, след като единствено легендата Майкъл Биспинг е чакал повече за шанс за титла от него в UFC. Порие вече има 25 победи, 5 загуби и 1 отменен резултат, като прекрати с тежките си удари серията на Халоуей от 13 поредни победи в октагона. Това е четвърта загуба за гордостта на Хаваи, но той остава шампион в по-долната категория "перо" и реално репутацията му не е наранена, защото предложи на феновете отлична продукция в клетката. Порие започна по-активно с няколко лоукикове, един от които дори препъна шампиона в по-долната категория. Халоуей бе пасивен с краката, а и не можеше да намери точната дистанция за юмруците си, преди да бъде намерен с комбинация ляв-десен прав от Порие. Боецът от Хаваи обаче контрира брилянтно с дясно кроше и разтърси противника, който пък го засипа с удари в близост до оградата и съвсем наелектризира публиката в залата. И двамата имаха отчетливи попадения в тези секунди, а ляво кроше на Порие още повече разклати Халоуей. Последваха още размени, но по-точен с лявата си ръка бе американецът, чиято сила определено притесняваше съперника. До края на рунда Порие пласира още няколко чисти леви прави, но Халоуей все пак успя да издържи до последната сирена, като дясното му око започна да се подува и кърви. Двамата не намалиха темпото и във втория сегмент от битката, като никой не можеше да вземе надмощие в размените в центъра на октагона. Порие блокираше всички опити за удар в главата си, благодарение на високия гард, като Халоуей имаше повече успех с киковете в тялото. В сравнение с предишната част сега зрителите не видяха чак толкова фойерверки, но в последните 60 секунди Порие разтърси Халауей с ляво кроше и почна да го налага до оградата. Шампионът в категория "перо" продължаваше да се движи, но "изяде" още едно сериозно кроше, преди с облекчение да чуе последната сирена. The knee that cut Holloway!



2-2 heading into round 5? What's your scorecard say? #UFC236 pic.twitter.com/t4ur17DRh1 — UFC (@ufc) April 14, 2019 Макс се опитваше да инициира размените в началото на третия рунд, но Порие записваше по-отчетливите попадения с крошета. Лявата скула на Халоуей също започна да се подува, но той не спираше да притиска съперника до оградата и да ползва ръцете си. Ударите му, които попадаха в целта, не разклащаха Порие особено, но все пак от гледна точка на попаденията той имаше предимство. След комбинация от 6-7 удара Халоуей пробва летящо дясно коляно, но Порие успя да избегне опасността и да го залепи за оградата. Макс вкара няколко десни лакътя около ухото на противника, преди сирената да оповести края на рунда. Порие направи тейкдаун в началото на следващата част и залепи опонента си за оградата, но Халоуей се защитаваше отлично и не след дълго се изправи. Боецът от Хаваи пласира ляво коляно и вкара в беда претендента с комбинации от 5-6 прави удара, като Порие даваше видими знаци на умора. Американецът намери сили да отговори на предизвикателството и контрираше с крошета, но атаките на Халоуей бяха по-разнообразни. 75 секунди преди края Порие разкървави сериозно лицето на шампиона с дясно коляно и крошета, последвани от точни десни прави. Макс не отстъпваше назад и опита да гилотинира съперника си, притиснат до оградата. Хватката му обаче не бе достатъчно здрава, а опитът за "Д'Арс" душене не сполучи, защото бе осъществен в буквално последната секунда. Holloway talking trash while wearing the crimson mask! Wow!#UFC236 pic.twitter.com/uEtQEjzzn7 — UFC (@ufc) April 14, 2019 С ляво кроше и ляв прав Порие възобнови кървенето от лицето на Халоуей, но не се впускаше в ожесточени атаки и размени на комбинации. Двамата продължиха във високо темпо, макар без много отчетливи попадения, преди в последните 90 секунди Порие да притисне шампиона до оградата. Защитата от тейкдауни на Макс отново проработи, а двубоят приключи с размени в стойка в последните секунди и спортсменско отношение между бойците след финалната сирена.

