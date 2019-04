ММА Великолепен сблъсък за междинната титла в средна категория на UFC 236 14 април 2019 | 07:28 0



Израил Адесаня (вече 17-0) спечели междинната титла в средна категория във велик сблъсък срещу Келвин Гастелъм (16-4, 1 отменен резултат) в подглавната битка на галавечерта UFC 236, която ще се помни дълго от феновете на ММА. Двамата бойци предложиха страхотни размени и нестихващо темпо, като особено последният пети рунд бе изпълнен със зрелище. И тримата съдии присъдиха победата на нигериеца с 48-46 точки, който в последната част демонстрира страхотно страйкинг ниво, а и можеше на два пъти да завърши двубоя със събмишън. #AndNew!!



@Stylebender gets it done! #UFC236



@Stylebender gets it done! #UFC236



(@Cinemax) pic.twitter.com/Wo5K0hT1r4 — UFC (@ufc) April 14, 2019

WHAT. A. FIGHT!!!! #UFC236 pic.twitter.com/D1E1dwq3GV — UFC (@ufc) April 14, 2019 Както е известно, Гастелъм трябваше да се бие с шампиона Робърт Уитакър на UFC 234, но австралиецът влезе в болница с херния, което доведе до организирането на днешния сблъсък за междинната титла между претенденти номер 4 и номер 5 в ранглистата на средна категория. Адесаня започна с предни десни кикове и смяна на гарда, за да обърка опонента си, който бе много по-нисък и трябваше да намира начини да скъсява дистанцията, за да има шанс да застигне нигериеца. Израил пласира мощен десен кик в корема на съперника и вършеше добра работа да избягва с ескиважи опитите му за комбинации с ръце. Гастелъм пласира ляво кроше и разтърси Адесаня, който обаче се опази от допълнително напрежение и бързо рестартира битката в стойка в средата на октагона. Американецът закачи брадичката на противника с дясно кроше малко по-късно, а Израил опита да забави темпото с повече движение около центъра на осмоъгълника. Рундът завърши с опити за размени, при които не бяха вкарани съществени удари, но направи впечатление, че никой не се пробва да осъществи тейкдаун. Адесаня получи инструкции да пласира повече кикове в тялото и веднага започна да работи по въпроса във втората част на битката. Гастелъм се стремеше да нарани сериозно съперника с всеки опит за удар, докато нигериецът разчиташе повече на броя на попаденията си, без значение колко сила имат те. Келвин изоставаше по отношение на киковете, но пък компенсираше с по-ожесточените си крошета, които подтикваха съперника да не спира да се движи. Изненадващо обаче Адесаня пласира дясно кроше от предпочитаната дълга дистанция и повали Гастелъм, макар бързо да му позволи да се изправи на крака. В оставащите 90 секунди от рунда Адесаня видимо бе по-бърз и енергичен от противника си и се възползва да вкара още няколко прави удара, лакти и кикове. В самия край Гастелъм върна две добри леви крошета, но цялостно загуби рунда. Американецът вкара първия си ляв лоукик в двубоя и веднага бе контриран с вътрешен десен лоукик от Израил. Двамата продължаваха да държат ръцете си свалени, като Адесаня пласираше повече кикове и опитваше първи да влиза в размени на юмруци. Нигериецът направи страхотно дясно контриращо кроше, което обаче не разклати Гастелъм и той се активизира, стъпвайки напред. 1:20 секунди преди края американецът осъществи тейкдаун, но малко по-късно Израил се изправи на крака, без да получи поражения. Дуелът в стойка до сирената не предложи нови зрелищни моменти за феновете. Келвин повиши оборотите в началото на следващия рунд и провокира опонента си да обикаля до оградата на октагона, но не пласира нищо съществено. Адесаня пробваше отново да респектира с лоукикове, а когато намери главата на съперника с дясно кроше, дори не можа да го разбалансира. Двамата се впуснаха в сериозни размени при 2 минути оставащи до края, като дясното око на нигериеца бе окървавено. Ляв хайкик на Гастелъм разклати Адесаня, а последва и ляв прав в целта, само че нигериецът някак си намери сили не само да оцелее до сирената, а и да върне едно дясно кроше. Адесаня отново опитваше с лоукикове да държи опонента си настрана, като разнообразяваше с предни десни кикове и записа няколко попадения на сметката си. Сериозно дясно кроше от страна на нигериеца бе последвано от неуспешен опит за гилотина. Гастелъм се преобърна и се опази по впечатляващ начин от триъгълник, а когато двамата се изправиха, Адесаня пласира ново дясно кроше. Двамата пак се впуснаха в ожесточени размени на юмруци, като нигериецът имаше повече успех в тях. Израил прати в нокдаун опонента си с поредица от десни прави, но Келвин се изправи бързо и притисна опонента до оградата. 50 секунди преди края Адесаня отново повали противника с две десни крошета, като го засипа с граунд-енд-паунд и разкървави лицето му, но реферът Марк Годард реши да не прекратява битката и да изчака последната сирена. До края на 2019-а Уитакър ще се изправи срещу Израил за неоспоримия статут на шампион в дивизията. 