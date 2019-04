Украинец задуши Сен Пру в откриващия двубой на UFC 236

Никита Крилов записа по впечатляващ начин 26-ата си победа в ММА кариерата (6 загуби) на галавечерта UFC 236, събмитвайки 12-ия в ранглистата на UFC в лека-тежка категория Овинс Сен Пру. Украинецът взе сладък реванш за загубата си от този съперник преди 5 години на UFC 171 и го надви с риър-некед-чоук. Това е пета победа в последните шест битки за Крилов, чиито победи със събмишън вече са 15, а нокаутите 11, като той никога не е имал нужда да изкара всичките 15 минути на двубоите си и само веднъж е излизал за трети рунд. Сен Пру вече е със статистика 23 победи и 13 загуби, като след дебюта си в UFC през 2013 година може да се похвали, че е най-активният боец в организацията, но бе тотално надвит от по-младия украинец.

