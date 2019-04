Моторни спортове Маркес победи Роси в квалификацията за Гран При на САЩ 13 април 2019 | 23:24 - Обновена 0



Защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес спечели безкомпромисен полпозишън в Тексас - трети кръг от календара на шампионата за сезон 2019. Испанецът записа обиколка с 0.273 сек по-бърза от тази на ветерана Валентино Роси, който остана на второ място. Маркес завоюва седмото си поредно първо място на американската писта "Остин", докато основният му конкурент и втори в генералното класиране - Андреа Довициозо с Ducati нямаше късмет в квалификацията и ще стартира едва 13-и. The stage is set for a sensational shootout at @COTA! @marcmarquez93 takes pole number 7in Austin with @ValeYellow46 alongside in 2nd! #AmericasGP pic.twitter.com/4jN0v31SNz — MotoGP™ (@MotoGP) April 13, 2019 Квалификацията започна след силна буря около трасето, заради която бе и отменена третата свободна тренировка във всички класове. За кралския клас пистата вече почти беше изсъхнала и пилотите дадоха добри времена. Зад двамата най-бързи състезатели се нареди сателитният пилот с Honda Кал Кръчлоу, на само десета зад Роси. Четвъртото място на стартовата решетка в неделя ще заеме Джак Милър със сателитен Ducati, който постигна най-добро време с италианския мотор на трасето. Пол Еспергаро продължи чудесния си уикенд с пето място за КТМ, което е най-добрата стартова позиция на конструктора в кралския клас някога. Celebrations for KTM! @polespargaro will start an outstanding 5th on the grid! #AmericasGP pic.twitter.com/laAj6nFaGf — MotoGP™ (@MotoGP) April 13, 2019 Шести и седми ще потеглят Маверик Винялес с Yamaha и Алекс Ринс със Suzuki, следвани от Данило Петручи със заводски Ducati. За първи път Петручи успява да проведе по-успешна квалификация от съотборника си Дови, който не успя да премине към Q2 и ще стартира от най-задната си позиция за последните две години. Топ 10 допълват двамата пилоти на сателитния тим на Yamaha Фабио Куартараро и Франко Морбидели. Хорхе Лоренсо започна убедително квалификацията и премина към Q2, но по средата на сесията веригата на мотора му се повреди и той трябваше да смени машините си. В крайна сметка испанецът остана 11-и. Does this look familiar?



This time the other @HRC_MotoGP rider is sprinting down the @COTA pitlane as @lorenzo99 hits trouble! #AmericasGP pic.twitter.com/Mkmm25pgh1 — MotoGP™ (@MotoGP) April 13, 2019

