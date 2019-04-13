Бившият нападател на Левски Жуниор Мапуку вече е свободен агент, след като беше освободен от румънския Дунарея Кълъраш.





Той е един от четиримата футболисти, с които отборът се раздели, след загубата с 0:3 от Конкордия Чаина. Старши треньорът на тима Дан Алекса няма да разчита още на Аймен Суда - бивш футболист на Пирин Бл, Локо Пд и Локо ГО, Селим Бен Джемия - играл във Верея, и Амиду Кейта.

В Дунарея не останаха доволни от това поражение, тъй като съперникът им не беше записвал победа от 19 мача.

В последните дни, Мапуку се активизира в социалните мрежи и постоянно публикува снимки с екипа на Левски с намеци, че може да се завърне в София. От българския гранд обаче все още не са казали дали се интересуват от привличането му.