Бившият нападател на Левски Жуниор Мапуку вече е свободен агент, след като беше освободен от румънския Дунарея Кълъраш.
Той е един от четиримата футболисти, с които отборът се раздели, след загубата с 0:3 от Конкордия Чаина. Старши треньорът на тима Дан Алекса няма да разчита още на Аймен Суда - бивш футболист на Пирин Бл, Локо Пд и Локо ГО, Селим Бен Джемия - играл във Верея, и Амиду Кейта.
В Дунарея не останаха доволни от това поражение, тъй като съперникът им не беше записвал победа от 19 мача.
В последните дни, Мапуку се активизира в социалните мрежи и постоянно публикува снимки с екипа на Левски с намеци, че може да се завърне в София. От българския гранд обаче все още не са казали дали се интересуват от привличането му.
(Гост) 8
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Много искам да си върнете тази грозна маймуна...... Само, че трябва да му осигурите дървета с банани....... Хахахаха...... Само ЦСКА!!! Рейтинг: 0 2
(Гост) 7
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Силно се надявам да си го приберете :D Рейтинг: 2 3
(Гост) 6
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Бънанчето Рейтинг: 1 1
(Гост)
Баанана у гъззо Рейтинг: 2 2
(Гост) 5
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Говеда Рейтинг: 2 3
(Гост) 4
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Земете си бананчето ве говеда Без пари ви дават диаманта. Само ке му платате заплатата Рейтинг: 1 1
(Гост) 3
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(Гост) 2
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Хахаххааха Рейтинг: 2 2
(Гост) 1
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Толкова ни е скапан футбола, че разни "звезди" като тая печка дори в Румъния не могат да играят. Рейтинг: 5 4