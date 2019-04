Други спортове Радо Янков, Дизела и много други се включват в Wings for Life World Run 13 април 2019 | 13:08 - Обновена 0



На 5 май, в 14:00 ч. българско време (11:00 UTC), България ще се включи за трети път в кампанията, за да даде своя принос за реализирането на голямата цел докрай. Към настоящия момент има организирани бягания в два града - София и Сливен, където десетки ентусиасти ще дадат най-доброто от себе си, за да ги застигне виртуалният финал възможно най-късно.



За поредна година каузата на Wings for Life привлича и редица известни личности, които я припознават и застават зад нея като нейни посланици. Имената им вече са ясни, а всички те ще ни вдъхновяват да дадем крила за живот на хората с гръбначни увреждания преди и по време на самото бягане.

Подкрепата си към Wings for Life World Run дават бегачът Кирил Николов-Дизела, сноубордистът Радослав Янков, кайт сърфистът Никола Абаджиев-Коки, парапланеристът Веселин Овчаров, автомобилният пилот Павел Лефтеров, планинският колоездач Йордан Анчев, както и фитнес инструкторите Иван Христов и Бранимир Кенанов.



Едни от най-специалните лица, които за поредна година се превръщат в посланици на каузата, са параолимпиецът Георги Киряков, Владимир Гюров и Евгения Кусева. И тримата са вдъхновение за всички, които ги познават, тъй като фактът, че различни инциденти ги оставят неподвижни, не ги спира да бъдат активни. Това от своя страна за пореден път ни засвидетелства, че човешката воля няма граници.



Към вдъхновяващия списък на лицата на кампанията за поредна година се присъединяват две от любимите български актриси - Невена Бозукова и Снежана Макавеева.

Като основни партньори и хора, които безусловно подкрепят Wings for Life World Run през 2019 година, се включват и две организации - iRise Mechanics и Fitness Pulse.



Екипът на iRise Mechanics се занимава със създаването на OMNIBOT - роботът, който помага на хората с гръбначни увреждания да стоят изправени. Вдъхновяващата мисия на хората в него се доближава до каузата на Wings for Life и по тази причина всички те с радост откликват да я подкрепят.



Екипът на Ftiness Pulse от своя страна ще създаде свой отбор от фитнес иструктори, които ще се включат в организираното в Борисовата градина бягане.



Повече информация за всичко свързано с Wings For Life България намерете на

