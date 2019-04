Винялес най-бърз във втората тренировка от MotoGP в САЩ

Маверик Винялес записа най-бързата обиколка във втората тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в САЩ с Yamaha и остави защитаващия титлата си Марк Маркес на второ място с изоставане от 0.044 сек. Скоро след началото на втората сесия Маркес успя да подобри постижението си. До последните пет минути времето му бе най-добро, но със свежи гуми Винялес успя да го подобри, докато Маркес попадна в трафик на пистата "Остин".

Shocks late in FP2 at @COTA! @mvkoficial12 edges out @marcmarquez93 for P1 with @AndreaDovizioso OUT of the top 10!#AmericasGP pic.twitter.com/d4fsqJbsQe