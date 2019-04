Италия Галиани: При Финансов феърплей през 1986 г. Милан на Берлускони с 5-те КЕШ нямаше да съществува 12 април 2019 | 22:44 - Обновена 0



"Когато видя Шампионската лига, в ума ми идват всичките прекрасни години, които имахме там с пет трофея и осем финала. Химнът на турнира беше музиката на Милан. Това са добри спомени и определено ми липсват. Що се отнася до сега, Финансовия феърплей не работи. Трябва да бъде променен. Берлускони купи Милан в много тежко финансово състояние, като тимът не играеше в Европа. След това за три години отборът спечели Скудетото, КЕШ и Междуконтиненталната купа. Ако го имаше Финансовия феърплей през 1986 г., Милан на Берлускони, този Милан, спечелил пет европейски титли, нямаше да съществува. #Galliani speaks about #FFP: "With these rules #Berlusconi's #Milan wouldn't exist"https://t.co/E2FsLO11Y5 — Claudio Calcio (@CPerfetto11) April 12, 2019 Тогавашните футболни предприемачи инвестираха от своя джоб. Сега обаче можеш да харчиш само това, което печелиш, и всяка година побеждават едни и същи отбори. Не разбирам защо нов собственик, който иска да инвестира, да не може да го прави заради тези ограничения. Собствениците от Елиът? Те са много силни, с отлични президент и изпълнителен директор. Дано да видя Милан на финала на Купата на Италия. В момента съм просто фен. Заклех се, че повече няма да обсъждам Милан, след като напуснах клуба. Проява на добър вкус е да не коментираш чуждите начинания и оставям коментарите на други хора", заяви Галиани пред "Скай Спорт Италия". Бившият вицепрезидент на Милан Адриано Галиани отправи остра атака по Финансовия феърплей, заради който "росонерите" страдат напоследък. Според дясната ръка на Силвио Берлускони ако това правило съществуваше през 1986 г., то нямаше да се стигне до 5-те титли от КЕШ/ШЛ на Милан в 30-годишното им управление на клуба.

