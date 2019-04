Моторни спортове Маркес започна убедително първата тренировка в САЩ, Винялес на 0.078 сек назад 12 април 2019 | 19:49 0



копирано

Защитаващият титлата си в кралския клас на мотоциклетизма Марк Маркес започна убедително състезателния уикенд за Гран При на САЩ с най-бърза обиколка на пистата "Остин". Испанецът оглави първата свободна тренировка, като остави на 0.078 сек зад себе си пилота на Yamaha Маверик Винялес. Маркес е фаворит за неделната победа след шестте си поредни триумфа на американската писта в последните шест години. Винялес обаче също показа добра скорост и бе най-бърз в първия сектор от трасето, но на останалите Маркес наваксваше нужното време. Business as usual for the King of @COTA! @marcmarquez93 tops the timesheets in FP1 but @mvkoficial12 is hot on his heels! #AmericasGP pic.twitter.com/QXjGgGqggz — MotoGP™ (@MotoGP) April 12, 2019 Маркес записа десет пълни обиколки на "Остин" в първата тренировка, на която пилотите имаха възможност да проучат неравностите по трасето. Винялес бе и сред мотоциклетистите, които бяха близо до инцидент по тази причина на завой номер 18. На трето и четвърто място приключиха 45-минутната сесия пилотите с Ducati - Джак Милър и Андреа Довициозо, следвани от ветерана с Yamaha Валентино Роси. Сесията не бе много успешна за Дови, чийто заводски мотор спря на 15-ия завой 20 минути след старта. Италианецът изгуби ценно време на пистата, която не пасва особено на Ducati, но все пак бе четвъртият и последен пилот с време под две минути и шест секунди. An early problem for @AndreaDovizioso!



The Ducati rider has ground to a halt at turn 16! #AmericasGP pic.twitter.com/Ey0sburnnq — MotoGP™ (@MotoGP) April 12, 2019 Зад Доктора с обиколката си впечатли пилотът на КТМ Пол Еспергаро. Топ 10 допълниха сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро, сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу и пилотите на Aprilia Алейш Еспергаро и Андреа Яноне. Двамата пилоти на Suzuki - Жоан Мир и Алекс Ринс отново започнаха слабо уикенда и заеха 14-о и 15-о място. Новият пилот на Honda Хорхе Лоренсо все още изпитва затруднения с адаптацията към новия си мотор и приключи тренировката 18-и, на две секунди зад съотборника си.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 216

1