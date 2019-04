Пиетро Фитипалди с официален тест в DTM с Audi

Тест пилотът на Хаас във Формула 1 и бивш пилот в американските автомобилни серии Индикар Пиетро Фитипалди ще вземе участие в официалния DTM тест с Audi следващата седмица. 22-годишният внук на двукратния Ф1 шампион Емерсон Фитипалди ще кара в два от четирите тестови дни на "Лаузицринг" за отбора WRT и при добро представяне може да си спечели място в отбора за целия сезон в немския шампионат.

Haas F1 tester @PiFitti to drive @followWRT Audi in official #DTM test.https://t.co/7hb0T8LJje