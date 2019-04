Франция Дани Алвеш: В ПСЖ никой не разбира Неймар, трябва да получава същото отношение като Меси 12 април 2019 | 15:33 - Обновена 0



"Тук никой все още не разбира Неймар. Когато топката е в краката на такъв играч, все едно мирише на трюфели. Той прави същото, каквото и Меси. Около Меси обаче има и други играчи. Но тук не разбрахме, че Неймар винаги получава и се нуждае от топката, като ти дава това, което нямаш. Аз му давам топката и той прави, каквото си поиска. Представете си, че си плащам входна такса, за да гледам шоу. Хората трябва да разберат какво искат да гледат. "When the ball is at the feet of this kind of player, there is like the scent of truffles." Neymar needs the "Messi treatment" at PSG, says Dani Alves: https://t.co/ba0kqaHBjV pic.twitter.com/prC8f33E4u — AS English (@English_AS) April 12, 2019 Хората не се променят. Те стават по-добри, отправят удари, трябва да са умни, но не бива да променят начина си на игра, иначе хората ще заспят. ПСЖ разполага с различни играчи. Шампионската лига? Знам как се побеждава. Когато искам да кажа нещо, бих искал да бъда последван. Не защото съм по-добър от всеки друг, а защото вече имам този опит. Когато някой е бил там, може би е добре да го слушаш и да разчиташ на опита му. Може да се получи, може и да не се получи. Бих искал, когато кажа нещо, да ме слушат повече", коментира Алвеш пред RMC Sport. Бразилският десен бек на Пари Сен Жермен Даниел Алвеш смята, че неговият сънародник Неймар все още е неразбран в тима. Според него най-скъпият играч в света трябва да получава същото отношение, каквото и Лионел Меси

