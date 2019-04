Тенис Неудачите на Зверев продължават през 2019-а 12 април 2019 | 14:38 0



Шампионът от Финалите на АТР 2018 и световен номер 3 Александър Зверев продължава с неубедителното си представяне през настоящия сезон. 21-годишният германец отпадна на осминафиналите в тенис турнира от сериите АТР 250 в Маракеш след поражение 6:7(1), 6:2, 3:6 от световния номер 60 Хауме Мунар. VAMOS @jamunar_38!! What a win against Zverev in Marrakech!



First top ten win of your career!!!#RNAPlayer



Поставеният под номер 1 тенисист взе "уайлд кард" от организаторите, за да опита да спечели петата си титла на клей в кариерата, но отново отпадна рано-рано. Вече четири от петте му загуби през 2019-а са от играчи извън топ 50 на световната ранглиста и фенове и специалисти започват да се съмняват, че сътрудничеството му с Иван Лендъл ще даде положителен резултат. Те започнаха съвместна работа преди началото на US Open 2018, като триумфът във Финалите на АТР изглеждаше знак за развитие. Marrakech magic



Spaniard @jamunar_38 with all the answers so far against world No. 3 Zverev. Проблемът на Зверев продължава да изглежда форхендът му, който според мнозина анализатори все още не е достатъчно агресивен и бива използван просто за да се задържи топката в разиграването. Мунар пък не е играч за подценяване, особено на клей, след като още от миналата година бе определян за "протеже на Надал" и наскоро отново тренира с великия испанец. Това е първата победа на Мунар над тенисист от топ 10 от четвъртия му опит, а следващ съперник в Маракеш ще му бъде непредсказуемият Беноа Пер.

