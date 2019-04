Ралф Крюгер напусна президентския пост в Саутхамптън

От Саутхамптън съобщиха, че ще обявят името на наследника на Крюгер след края на сезона.

Крюгер е роден в Канада и има германски корени. Той се присъедини към Саутхемптън през 2014-а година и заемаше директорски пост, а по-късно бившият хокеен треньор стана и президент.

#SaintsFC can confirm that Chairman Ralph Krueger has departed the club.



Read the full statement: https://t.co/qkY3BuTofC