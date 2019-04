Али Абделазиз: Знам поне още петима състезатели с допинг ЕПО

Двугодишната забрана за практикуване на Дилашоу от антидопинговата агенция на САЩ (USADA) наистина изненада общността на Смесените бойни изкуства (MMA). Ти Джей бе “спипан” за използване на забранено вещество, което повишава издръжливостта на атлет, употребил го. В резултат на това вече бившият шампион на на UFC няма да има възможност да се състезава за период от две години. Той ще може да се завърне чак на 35 години в девизията, в която бързината и експлозивността на атлетите са едни от най-решаващите фактори.Наскоро мениджърът на множество известни ММА атлети - Али Абделазиз, коментира ситуацията в Туитър. Абделазиз твърди, че познава "поне петима души", които в момента злоупотребяват със същото вещество - ЕПО:

“Ти Джей ще мине през това, което му се полага. Той вече си има много проблеми. Но двете загуби на Коди Гарбранд трябва да бъдат променени в архива като несъстояли се двубои. USADA се справя ужасно що се отнася до тестване на бойците за EПO, знам поне петима души, които са на този допинг.”

TJ going through what he’s going through. He’s already dealing with a lot of problems. But @Cody_Nolove those 2 losses should be no contests. Usada doing a horrible job testing guys for EPO, I know at least 5 ppl who are on it