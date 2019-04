Дербита от Испания и Италия и супершоу от UFC през уикенда по MAX Sport

Уикенд програмата на MAX Sport ще предложи поредната доза силни емоции на спортните фенове. 7 кръга преди края на шампионата в Серия А Ювентус има преднина от 20 точки и ще се опита още при гостуването си на СПАЛ да си осигури и на теория 8-а поредна титла. Двубоят е в събота с начален час 16:00 и ще се излъчи пряко по MAX Sport 3.

Отново в събота и отново по MAX Sport 3 ще стане ясно и кои тимове измежду Рома, Милан и Лацио ще се утвърдят в зона "Шампионска лига". От 19:00 часа „римските вълци” приемат Удинезе, а от 21:45 часа е голямото дерби на кръга между Милан и Лацио.

Съботната програма на испанската Ла Лига също предлага вълнуващи двубои. В 17:15 часа Барселона гостува на Уеска, а от 19:30 часа Атлетико Мадрид е домакин на Селта. Каталунците имат комфортен аванс от 11 точки пред „дюшекчиите”, но със сигурност ще чувстват умора след тежкия мач в Шампионската лига срещу Манчестър Юнайтед.

Съботният футболен маратон от Испания приключва в 21:45 чaса с дербито на град Севиля между едноименния тим и Бетис. Освен битка за честа на Андалусия, този мач е и директен сблъсък за участие в европейските клубни турнири през следващия сезон. Всичко най-интересно от 32 кръг в Примера ще може да се проследи на живо по MAX Sport 4.

