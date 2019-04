Уенбо Лян блесна с брейк-билдинг в квалификациите за “Крусибъл”

Бившият член на топ 16 на световната ранглиста по снукър и носител на 1 ранкинг титла Уенбо Лян блесна с брейк-билдинг при победата си с 10:0 над египтянина Басем Елтахан в първия кръг на квалификациите за Световното първенство.

Китаецът, който спечели English Open 2016, направи серии от 52, 133, 72, 119, 114, 53, 65, 56 и 50 по пътя към убедителната победа.

Here is the roundup of Thursday night's results at the EIS.



Liang, Walden, McGill, Milkins and Akani march on to round two. While defeats for McLeod and Hugill mean they will require Q School to return to the tour next season.#ilovesnooker pic.twitter.com/IYYRAjYurr