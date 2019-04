Авто Мания Zero Zone отговаря на нуждите за активен и здравословен начин на живот 12 април 2019 | 01:37 0



Загорка АД представи новата платформа Zero Zone, надгражда развитието на безалкохолните си бири с по-концентрирана комуникация, подходящо позициониране и повече активации на местата за продажба. Този нов и интегриран подход, поставящ фокус върху безалкохолните бири и радлери от портфолиото на компанията, цели развитие на категорията и отличаване на компанията на пазара.



След презентацията на безалкохолните бири участниците в презентацията минаха през тест с дрегер, който при всички бе отрицателен и бе дадено началото на състезанието по картинг. Считана за една от най-иновативните в сектора, според консуматорите, ЗАГОРКА АД, е първата компания, която предлага безалкохолна бира на българския пазара. Загорка 0.0% е най-продаваната в категорията си в България, а Ариана Радлер е първият и единствен радлер на пазара, както като алкохолно, така и като безалкохолно предложение.



Heineken 0.0% е безалкохолна бира, приготвена по уникална рецепта, разработена в продължение на години до постигането на отличителен балансиран вкус. Продуктът се характеризира със свежи плодови нотки и меко малцово тяло в перфектен баланс. Бира с безкомпромисните характеристики на Heineken® – произведена от 100% натурални съставки и уникалната Heineken A-Yeast мая. Важен акцент е, че пивото запазва страхотния бирен вкус на Heineken, но без съдържанието на алкохол. Другите два основни продукти в новата платформа са Загорка 0.0% - вече популярна безалкохолна лагер бира, произведена от изцяло натурални съставки и без консерванти; и Ариана Радлер 0.0%. Семейството на Ариана Радлер 0.0% ще бъде разширено и към вече познатите вкусове Лимон и Малина ще бъдат добавени и две нови предложения - Ариана Радлер 0.0% Портокал и Грейпфрут и Ариана Радлер 0.0% Тъмен Лимон - истински освежаващото съчетание от висококачествена безалкохолна бира и плодов сок, което завладява всички сетива. Zero Zone ще разчита на по-добро позициониране в магазините, благодарение на отделни регали и хладилници. Продуктите от линията ще бъдат предлагани както в магазините, така и в баровете и ще бъдат промотирани чрез офлайн активации като дегустации и медия кампании в онлайн, социалните и традиционни медии. 0



