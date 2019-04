НБА Сакраменто Кингс се разделя с треньора Дейв Йергър 11 април 2019 | 20:01 - Обновена 0



Йергър пое Сакраменто през лятото на 2016 година. През февруари 2017 клубът трейдна голямата си звезда ДеМаркъс Казънс и привлече Бъди Хийлд от Ню Орлиънс Пеликанс, като започна процес на изграждане на нов състав.

Can confirm @wojespn report that Kings GM Vlade Divac will fire coach Dave Joerger today. Lakers coach Luke Walton - if available - is the clear frontrunner here, per sources. Former New Orleans coach Monty Williams is also a strong candidate, as is Spurs asst. Ettore Messina. — Sam Amick (@sam_amick) April 11, 2019 Сакраменто се разделя и с асистента на Дивац - Брендън Уилямс, чиито отношения с Йергър бяха обтегнати от няколко месеца.



За една от приоритетните цели на Дивац за треньорския пост в Сакраменто е смятан настоящият наставник на Лос Анджелис Лейкърс Люк Уолтън. Все още не се знае дали Уолтън ще остане в “Стейпълс Сентър” след разочароващия сезон на “Езерняците”, които не успяха да се класират за плейофите, въпреки че миналото лято привлякоха в редиците си суперзвездата ЛеБрон Джеймс.

Joerger engineered the Kings most successful season since 2006, but Divac is consolidating power around himself. Philadelphia assistant Monty Williams has been a primary target for Kings management, sources said. He's expected to be a candidate for openings elsewhere this spring. https://t.co/fyKLDDbRuH — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 11, 2019 Бившият наставник на Ню Орлиънс Пеликанс Монти Уилямс (в момента помощник-треньор на Филаделфия Севънтисиксърс) и асистентът на Грег Попович в Сан Антонио Спърс Еторе Месина са други имена, които са свързвани от американските медии с Кингс след решението за раздяла с Йергър.

