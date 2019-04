Други Стилиян Петров засипа с похвали най-големия талант на Селтик 11 април 2019 | 19:03 - Обновена 0



Тиърни има 160 мача за Селтик и 12 двубоя за шотландския национален отбор. Легендата на Селтик Стилиян Петров се изказа много ласкаво за 21-годишния ляв бек Киърън Тиърни, който е смятан за най-големия талант в тима.“Не оставаш незабелязан, ако постоянно си сред най-добре представящите се. Не знам дали ще е това лято, или следващото, но мисля, че в някакъв момент позицията на Селтик ще бъде тествана. Ако дойде голяма оферта, реалността е, че ти трябва да я приемеш. Не знам колко ще струва, но няма да е проблем за Манчестър Юнайтед или друг отбор. Момчето просто трябва да продължи по същия начин. Влизането в Шампионската лига може да е много важно за развитието му. Има потенциала да стане световна звезда. Може да отиде в Юнайтед или всеки друг клуб на топ ниво, защото е израснал с това да играе под напрежение.Като всички добри играчи той не просто е оцелял в тази обстановка, но и се е развил. Тези, които имат подобен темперамент, са хората, които стигат върха. Показал е, че се справя на европейско ниво. Беше отличен в ШЛ. Но е важен и начинът, по който се държи на терена. Доказал е, че е лидер. Бил е капитан на Шотландия, както и на Селтик. Това е специално, когато си на едва 21 г. Постоянно ще става по-добър. Като бивш играч и настоящ фен на Селтик се надявам той да остане възможно най-дълго. Но не така става във футбола”, коментира Петров пред Daily Record.Тиърни има 160 мача за Селтик и 12 двубоя за шотландския национален отбор.

