Фенове на Палмейрас замеряха с камъни клубния автобус (видео)

Запалянковци на Палмейрас замеряха с камъни автобуса на своя любим отбор след мача от турнира Копа Либертадорес срещу колумбийския Хуниор Баранкила. Инцидентът се случи в Сао Пауло, близо до клубния стадион в сряда. Снимки показаха счупени прозорци на рейса на Палмейрас. Бразилиският шампион спечели мача си срещу Баранкила с 3:0. Деиверсон, Дуду и Хюран се разписаха в полза на отбора от Сао Пауло, но демонстративно не се радваха заедно с публиката.

Habrá escolta policial especial a la salida del @Palmeiras luego del ataque con piedras al bus que llevaba jugadores al estadio.

O Palmeiras vai fazer uma escolta especial para sair do Allianz Parque. A PM entrou em contato com o clube após prender dois envolvidos no ataque. pic.twitter.com/CAdO02EDwG