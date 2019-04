Бойни спортове Първата галавечер SENSHI на запис по тв 11 април 2019 | 17:05 - Обновена 0



Истинско зрелище е подготвила Bulgaria ON AIR за любителите на бойните спортове и изкуства. На 13 април, от 22 часа, националната политематична телевизия ще излъчи първата по рода си професионална бойна гала вечер по кикбокс и муай тай SENSHI, която се проведе на 23 февруари в Двореца на културата и спорта във Варна. Единствено зрителите на Bulgaria ON AIR ще видят цялата гала вечер, в която на ринга, пред над 3000 зрители, се изправиха едни от най-добрите бойци на Балканите. Феновете на бойните спортове и изкуства ще видят двете зрелищни битки за Европейска и Интерконтинентална титла на WAKO PRO, които взривиха залата в Двореца на културата и спорта във Варна. На 20 април, в зала „Арена Армеец“, ще се проведе втората професионална бойна гала вечер по кикбокс SENSHI. В нея един срещу друг ще се изправят 11- кратният републикански шампион по кикбокс Деян Топалски и Ахмед Крънич от Босна и Херцеговина. Двамата ще се изправят в среща за Европейската титла на WAKO PRO. Eдин от най-известните кикбоксьори на Беларус Макс Сподаренко ще се изправи срещу капитана на българския национален отбор по кикбокс Атанас Божилов в двубой за Световния пояс (кат. до 71,800 кг). Специално за SENSHI в България ще пристигне и холандската легенда Петер Артс, който е считан за един от най-добрите кикбоксьори за всички времена. Той ще дойде у нас с някои от най-силните си бойци. Срещу един от тях ще се изправи Николай Йоргов - един от най-обещаващите млади български бойци. Той ще се бие с Томас Дуве от Холандия. Йоргов е носител на десетки титли и медали от различни бойни спортове. Той постигна убедителна победа в двубоя си на Senshi във Варна през февруари, като за по-малко от 20 секунди успя да нокаутира опонента си. Сега срещу него ще се изправи още по-опитен състезател в лицето на Дуве. Оспорвана се очаква да бъде и кикбокс срещата в стил К-1 между Юта Учида от Япония и Костадин Костов от България. Двамата ще се срещнат на ринга в кат. за 93+ кг. SENSHI подготвя и много интересна битка по муай тай между най-добрия български муай тай боец Антон Петров и Танасис Кукуфикис от Гърция. Двамата ще се срещнат за втори път, след като в първия им двубой Петров надделява. Седмица преди големите битки, единствено Bulgaria ON AIR ще излъчи първата професионална бойна гала вечер по кикбокс SENSHI. Не пропускайте зрелищните битки, на 13 април, от 22 часа.

