В Реал Мадрид обещали да улеснят трансфера на Бейл, поставиха му цена

Според изданието мадридчани са обещали, че като жест на благодарност, ще улеснят преминаването на играча в избрания от него клуб, при положение, че пристигналите оферти са горе-долу сходни една с друга. Това се е случило на среща между генералния директор Хосе Анхел Санчес и агентите на играча Джонатан Барнет и Луис Алонсо, която е протекла в напълно приятелска атмосфера. Подобен трансфер няма да се стане непосредствено след края на сезона, а по-скоро ще се проточи през лятото. Поставената цена е в размер на 130 млн. евро.

Real Madrid have informed Gareth Bale's agent that the player is not part of their plans next season and will allow him to join the club of his choice as long as the offer is right. Bayern and Man United are the two clubs that have shown the most interest in Bale [@Manu_Sainz] pic.twitter.com/FM1ndy3eG8