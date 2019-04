Испания Реал Мадрид пуска Варан само срещу откупната клауза, предлага му по-голяма заплата 11 април 2019 | 15:55 - Обновена 0



В Реал са наясно, че на пазара няма друг централен бранител, който е на нивото и с опита на навършващия скоро 26 г. Варан. Негов трансфер би показал знак на слабост и затова от клуба са заели твърда позиция по въпроса. От ръководството искат да действат в такива ситуации по категоричен начин. Ако позволят основен играч с продължителен договор да си тръгне, това би сътворило опасен прецедент в тима. Затова са готови да се отплатят за силното му представяне в последните сезони с увеличение на възнаграждението му. През 2017 г. преподписаха със защитника до 2022 г., но предвид това, че е световен шампион, както и основна фигура в състава, разбират, че той заслужава нов контракт.



От друга страна, Варан е предприел отстъпление в първоначалната си позиция, като също смята, че заслужава по-голяма заплата. В момента той прибира по 6 млн. евро годишно, като претендира за 9 млн. евро на сезон. Освен от възнаграждението си французинът не е доволен и от начина, по който беше посрещнат след световната титла на Мондиал 2018. Сънародниците му в Барселона и Атлетико Мадрид бяха удостоени с почести на терена, докато в Реал единствено пуснаха видеоклип на видеостената на "Бернабеу" преди първото домакинство за сезона, което беше срещу Леганес. Въпреки това, бранителят в момента е по-близо до това да остане в отбора, особено след завръщането на Зинедин Зидан, по чиито препоръки пристигна в Мадрид през 2011 г., а след това беше наложен и в състава от него.

