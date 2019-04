Лека атлетика Милър-Уибо ще бяга за историята на “Златен шпайк” 11 април 2019 | 15:14 - Обновена 0



копирано





Миналата година Милър-Уибо изравни най-доброто постижение в света за всички вемена в бяганвето на 300 метра в зала, след като бяга 35.45 секунди в Ню Йорк. На открито най-добрият резултат в света за всички времена на 300 метра е 35:30 секунди и е дело на мексиканката Анна Гевара, поставено в Мексико Сити през 2003 г.



Турнирът “Златен шпайк” има сериозна слава, когато говорим за бягане на 300 метра. Именно в Острава суперзвездата Юсейн Болт постигна 30.97 секунди през 2010 г. Уейд ван Нийкерк пък държи неофициалния световен рекорд в дисциплината с 30.81 секунди от участието си в Острава през 2017 г. Тази година за първи път в историята на турнира ще бъде включена и дисциплината 300 метра за жени. Милър-Уибо ще премери сили с европейската шампионка на 400 метра Жустина Свиети-Ерсетик от Полша.



View this post on Instagram A post shared by Tom Walsh (@tomwalshsp) on Mar 19, 2019 at 11:17pm PDT Организаторите на “Златен шпайк” вече потвърдиха, че в Острава ще се появят още няколко от звездите на световната атлетика, сред които световните шампиони в тласкането на гюле Том Уолш, в хвърлянето на копие Йоханес Фетер и в скока на височина Мария Ласицкене. Сред участниците ще бъде и световният рекордьор в овчарския скок при мъжете Рено Лавийени.

Олимпийската шампионка на 400 метра они Милър-Уибо ще участва в бягането на 300 метра в 58-мото издание на международния турнир “Златен шпайк” в Острава на 20 юни. 24-годишната бахамска атлетка ще направи дебюта си за летния сезон в надпреварата от сериите на IAAF “Световно предизвикателство”.Миналата година Милър-Уибо изравни най-доброто постижение в света за всички вемена в бяганвето на 300 метра в зала, след като бяга 35.45 секунди в Ню Йорк. На открито най-добрият резултат в света за всички времена на 300 метра е 35:30 секунди и е дело на мексиканката Анна Гевара, поставено в Мексико Сити през 2003 г.Турнирът “Златен шпайк” има сериозна слава, когато говорим за бягане на 300 метра. Именно в Острава суперзвездата Юсейн Болт постигна 30.97 секунди през 2010 г. Уейд ван Нийкерк пък държи неофициалния световен рекорд в дисциплината с 30.81 секунди от участието си в Острава през 2017 г. Тази година за първи път в историята на турнира ще бъде включена и дисциплината 300 метра за жени. Милър-Уибо ще премери сили с европейската шампионка на 400 метра Жустина Свиети-Ерсетик от Полша.Организаторите на “Златен шпайк” вече потвърдиха, че в Острава ще се появят още няколко от звездите на световната атлетика, сред които световните шампиони в тласкането на гюле Том Уолш, в хвърлянето на копие Йоханес Фетер и в скока на височина Мария Ласицкене. Сред участниците ще бъде и световният рекордьор в овчарския скок при мъжете Рено Лавийени. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 64

1