Отново без Кевин Андерсън на "Мастърс"-а в Монте Карло

Световният номер 7 и двукратен финалист в “Големия шлем” Кевин Андерсън ще забави участието си в тенис сезона на клей, след като отказа участие на предстоящия “Мастърс” в Монте Карло, започващ на 14 април.

Андерсън се очаква да се включи в турнира в Ещорил от сериите АТР 250 в края на месеца, където миналата година отпадна във втори кръг от Стефано Циципас, а през 2017-а - на полуфиналите.

With Kevin Anderson and Richard Gasquet both out of Monte Carlo, @felixtennis has only Taylor Fritz ahead of him to get into the main draw on his own ranking. pic.twitter.com/lcgYCpJcVO