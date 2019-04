Сари: Дринкуотър няма бъдеще в Челси

"Дринкуотър не играе, защото не пасва на моята схема. Може и да греша, но това е моето мнение. Говорих с него през август, когато трансферният прозорец още беше отворен и му казах да си потърси друг отбор, защото няма да играе в Челси. Не знам защо реши да остане при нас. Може би се надяваше да променя решението си", каза Сари.

Италианецът ще направи 5-6 промени в състава за гостуването на Славия Прага тази вечер.

