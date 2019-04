Питър Ебдън е на две победи от завръщане в “Крусибъл”

Световният шампион по снукър от 2002 година Питър Ебдън срази с 10:4 Харви Чандлър в първия кръг от квалификациите за шампионата на планетата в “Крусибъл”. Носителят на 9 ранкинг титли бе сред играчите, които спечелиха убедително мачовете си от първи кръг, след като World Snooker реши да покани няколко от аматьорите да участват и така се получиха доста неравностойни срещи. Иначе Ебдън само три пъти е пропускал Световното първенство, откакто дебютира през 1992 година.

Тепчая Ун-Ну, Мей Ксивен и Майкъл Холт се възползваха от късмета си при жребия и записаха убедителните победи над Джонатан Бейгли (10:4), Флориан Нюсли (10:3) и Брандън Сарджънт (10:5).

It was a late one at the EIS. Michael Judge eventually battled past Peter Lines 10-9 at 3am. A result which knocks former UK Championship quarter-finalist Lines off the tour.



