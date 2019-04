Лека атлетика Съперничка на Демирева украси корица на модно списание 11 април 2019 | 11:42 - Обновена 0



Палшите има в кариерата си лични рекорди от 2.01 метра в зала и 1.98 метра на открито. Тя е също и бронзова медалистка от континенталния форум в зала в Глазгоу от тази зима. Има на сметката си три медала от Универсиади - злато през 2015 г., сребро през 2011 г. и бронз през 2017 г. През 2013 г. в Тампере спечели сребърен медал на Европейското първенство под 23 години, а през 2010 г. също печели сребро на Световното за юноши и девойки в Монктон (Канада).



Една от съперничките на Мирела Демирева в сектора за скок височина - европейската шампионка в зала от Белград 2017 Айрине Палшите, се появи на корицата на модно списание в родината си Литва. Палшите, с която Демирева подели сребърния медал на Европейското в Амстердам през 2016 г., украси заглавната страница на изданието Zmones.Палшите има в кариерата си лични рекорди от 2.01 метра в зала и 1.98 метра на открито. Тя е също и бронзова медалистка от континенталния форум в зала в Глазгоу от тази зима. Има на сметката си три медала от Универсиади - злато през 2015 г., сребро през 2011 г. и бронз през 2017 г. През 2013 г. в Тампере спечели сребърен медал на Европейското първенство под 23 години, а през 2010 г. също печели сребро на Световното за юноши и девойки в Монктон (Канада). 0



