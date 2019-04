Джо О’Конър разгроми Джо Суейл и го изхвърли от Тура

Дебютантът при професионалистите този сезон Джо О’Конър разгроми с 10:1 Джо Суейл в първия кръг на квалификациите за Световното първенство по снукър в “Крусибъл”. В резултат на това 49-годишният северноирландец загуби мястото си в Световния тур. Суейл има на сметката си два поредни полуфинала в Шефилд през 2000 и 2001 година, но здравословни проблеми му пречат да поддържа нормална състезателна форма в последно време.

It was a late one at the EIS. Michael Judge eventually battled past Peter Lines 10-9 at 3am. A result which knocks former UK Championship quarter-finalist Lines off the tour.



Here are the day one results in full. #ilovesnooker pic.twitter.com/Hphqtx7YwH