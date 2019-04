НБА Новицки с “20-10” на прощаване 11 април 2019 | 09:27 - Обновена 0



THANK YOU DIRK! @swish41 | #MFFL pic.twitter.com/HIcfHrMzp1 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 11, 2019

След като вчера вкара 30 точки на Финикс, сега Новицки записа “дабъл-дабъл” от 20 точки и 10 борби за 30 минути игра в дербито на Тексас. Тежкото крило се отчете и с 1 асистенция и 1 отнета топка, успявайки при 6/15 за 2 точки, 2/6 за 3 точки и 2/2 от наказателната линия.



“Чувството беше фантастично. Почти сякаш беше домакински мач, а не бяхме гости”, каза след края на мача Дирк, който бе аплодиран от феновете при всяко докосване до топката, а неведнъж от трибуните се чуваха и възгласи “MVP, MVP!”.

Dirk Nowitzki made his NBA debut in 1998.



Before that, a total of 40 7-footers had hit a 3P. The combined total for 3P from those 40 players was 507.



Dirk Nowitzki made 1,982 3P in his career.



Since Dirk started, 81 other 7-footers have hit 7,253 3P.



Dirk changed the game. — Andy Bailey (@AndrewDBailey) April 11, 2019

“Всички ние станахме част от историята, защото бяхме свидетели на последния му мач. Той игра силно, което не е изненада. Забавляваше се, а аз съм много щастлив от този факт”, коментира треньорът на Спърс Грег Попович.



Новицки завършва кариерата си с 38 мача срещу Сан Антонио, изравнявайки се на третата позиция във вечната ранглиста с Хакийм Олайджуон. Алекс Инглиш от Денвър е изиграл 39, а Карл Малоун и Джон Стоктън от Юта - по 46.

And congratulations Dirk Nowitzki. You deserve our sincere thanks for being an incredible international ambassador of the game and a world-class human being. Can’t wait to see your next chapter too. — Bill Clinton (@BillClinton) April 10, 2019

