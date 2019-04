НБА “Трипъл-дабъл” за Уейд в последния му мач 11 април 2019 | 09:13 - Обновена 0



Dwyane Wade secures his 1st triple-double of the season in his last career game with 20 PTS, 11 REB, 10 AST! #OneLastDance #HeatCulture pic.twitter.com/AIBwO2Y9HR — NBA (@NBA) April 11, 2019

Пред погледите на тримата си най-близки приятели - ЛеБрон Джеймс, Кармело Антъни и Крис Пол, Уейд завърши с 25 точки, 11 борби, 10 асистенции и 1 чадър за 36 игрови минути. Десетата му асистенция бе пас към Юдонис Хаслем, който записа един от най-силните си мачове за сезона и приключи с 12 точки и 11 борби. В последното нападение на “горещите” Уейд бе сменен 10 секунди преди края на срещата, за да получи аплодисменти от трибуните.

Congrats on a GREAT career @DwyaneWade Way to close it out in style my brother. Welcome to the rocking chair club — Kobe Bryant (@kobebryant) April 11, 2019

“Щастлив съм от този сезон. За съжаление не успяхме да спечелим достатъчно мачове, за да се класираме за плейофите, но мога да заявя, че постигнах това, което исках тази година”, каза след мача Уейд.

@DwyaneWade checks out one last time! #OneLastDance #L3GACY #HeatCulture pic.twitter.com/Pg01GeXTwk — NBA (@NBA) April 11, 2019

