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създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Любослав Пенев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

Бодуров преговаря за нов договор с ЦСКА-София

11 април 2019 | 04:25 - Обновена
Бодуров преговаря за нов договор с ЦСКА-София
Капитанът на ЦСКА-София Николай Бодуров ще седне съвсем скоро на преговори с шефовете на клуба за нов договор, тъй като настоящият му изтича в края на сезона.


Все още не е ясно за какъв срок ще преговарят страните - една или две години. Интерес към Бодуров от чужбина също не липсва. 32-годишният благоевградчанин подсили ЦСКА-София в началото на 2017 година, а след края на сезона договорът му беше удължен с две години.

Той се превърна в основен футболист, а след отнемането на лентата от Божидар Чорбаджийски стана и капитан.

"Меридиан Мач"
Снимки: Иван Йочев, Sportal.bg

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курчо
(Гост) 12
отговор
11 април 2019 | 13:29

Говедааааа,да ядете на Бодурката хурката! Рейтинг: 5 1

Вкаранга
(Гост) 11
отговор
11 април 2019 | 13:16

Подписвай, Бодур! И почвай отново да шиеш от дистанция! И снайперистки наритай оня нефелник Божинов в следващото дерби! Рейтинг: 8 1

BRAVE BROWSER
(Гост) 10
отговор
11 април 2019 | 12:49

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Ловеч
(Гост) 9
отговор
11 април 2019 | 12:42

Бодурс доста време си изкара в Литекс Рейтинг: 5 3

PARIONLINE
(Гост) 8
отговор
11 април 2019 | 10:45

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SANDRO
(Гост) 7
отговор
11 април 2019 | 10:39

Ей говедата прости пак пикаят сярна киселина. Ще ви се пръснат телешките жлъчки бе, отрепки! Рейтинг: 7 0

гм
(Гост) 6
отговор
11 април 2019 | 09:41

КОКИ СНАЙПЕРИСТА Е МНОГО ЖЕЛЕЗЕН НАШИЯТ КАПИТАН !!!САМО ЦСКА !!! Рейтинг: 13 2

1948
(Гост) 5
отговор
11 април 2019 | 09:39

Бодурката и Занев централни защитници - Класика. Да си върнат и Загорчич от Славия на левия бег Рейтинг: 1 6

????
(Гост) 4
отговор
11 април 2019 | 09:19

НЕ с ЦСКА,а с "отборчето" наречено "цска ТИРЕ софия" и заведено под номер ЕИК 110501548!!! Рейтинг: 4 10

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(Гост) 3
отговор
11 април 2019 | 09:03

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Да ебеш къна
(Гост) 2
отговор
11 април 2019 | 07:32

РЕАЛ МАДРИД ще го лапнат Рейтинг: 5 10

Майко мила! Още един
(Гост) 1
отговор
11 април 2019 | 06:48

калъф! Рейтинг: 7 14 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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