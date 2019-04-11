Бодуров преговаря за нов договор с ЦСКА-София

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ЦСКА
Капитанът на ЦСКА-София Николай Бодуров ще седне съвсем скоро на преговори с шефовете на клуба за нов договор, тъй като настоящият му изтича в края на сезона.
Все още не е ясно за какъв срок ще преговарят страните - една или две години. Интерес към Бодуров от чужбина също не липсва. 32-годишният благоевградчанин подсили ЦСКА-София в началото на 2017 година, а след края на сезона договорът му беше удължен с две години.
Той се превърна в основен футболист, а след отнемането на лентата от Божидар Чорбаджийски стана и капитан.
"Меридиан Мач"
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(Гост) 12
отговор
Говедааааа,да ядете на Бодурката хурката! Рейтинг: 5 1
(Гост) 11
отговор
Подписвай, Бодур! И почвай отново да шиеш от дистанция! И снайперистки наритай оня нефелник Божинов в следващото дерби! Рейтинг: 8 1
(Гост) 10
отговор
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Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 9
отговор
Бодурс доста време си изкара в Литекс Рейтинг: 5 3
(Гост) 8
отговор
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(Гост) 7
отговор
Ей говедата прости пак пикаят сярна киселина. Ще ви се пръснат телешките жлъчки бе, отрепки! Рейтинг: 7 0
(Гост) 6
отговор
КОКИ СНАЙПЕРИСТА Е МНОГО ЖЕЛЕЗЕН НАШИЯТ КАПИТАН !!!САМО ЦСКА !!! Рейтинг: 13 2
(Гост) 5
отговор
Бодурката и Занев централни защитници - Класика. Да си върнат и Загорчич от Славия на левия бег Рейтинг: 1 6
(Гост) 4
отговор
НЕ с ЦСКА,а с "отборчето" наречено "цска ТИРЕ софия" и заведено под номер ЕИК 110501548!!! Рейтинг: 4 10
(Гост) 3
отговор
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(Гост) 2
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(Гост) 1
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