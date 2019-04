ММА ММА боец: Мафията ръководи UFC 10 април 2019 | 20:37 0



Юрая Хол смята, че има нещо съмнително в модерния ММА. Хол взе участие в Pull No Punches Podcast заедно с Каджан Джонсън и Шакийл Маджури. Преди време Юрая загуби с нокаут от Пауло Коста, който наскоро беше обвинен от Йоел Ромеро в използването на допинг. Хол реши да се върне на тази битка и сподели, че имало доста съмнителни неща около нея: Uriah Hall feels UFC ‘is being run by some mafia’ https://t.co/bKpu0lHlst pic.twitter.com/rzfkSYRV7I — SPORTS USA (@sportsusa_net) April 9, 2019 "Трябваше да се бия срещу Коста преди време, но тогава ми казаха, че той получил контузия на ръката. Тогава се изненадах и си помислих, че нещо става зад кулисите. Не знам защо си го помислих, но имах някакво предчувствие. Ние не сме глупави. Всички знаем какво се случва. Имам чувството, че UFC се ръководи от някаква мафия. Виждам как определени хора минават между капките. Когато се замислите ще видите, че вече не са важни толкова битките, а забавлението. Никой вече не излиза, за да се държи достойно." Хол загуби с нокаут от Пауло Коста миналата година, но успя да се отърси и нокаутира Бевон Люис през декември. mma.bg

SPORTAL.BG

