Варди е готов да играе срещу Нюкасъл

Нападателят Джейми Варди е здрав и ще играе за Лестър срещу Нюкасъл в петък, след като е напълно възстановен от проблем в слабините, съобщи мениджърът на "лисиците" Брендън Роджърс.

Английският национал реализира два гола за Лестър при победата с 4:1 над изпадналия от елита Хъдърсфийлд миналата събота. Малко преди края на двубоя от Висшата лига Варди принудително напусна терена.

Brendan Rodgers on the fitness of Jonny Evans, Jamie Vardy, Harry Maguire, Marc Albrighton and Daniel Amartey ahead of #LeiNew