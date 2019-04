Моторни спортове Марк Маркес преследва седма поредна победа от MotoGP в САЩ 10 април 2019 | 18:14 - Обновена 0



"Имахме много малко време за почивка между състезанията, но съм готов за старта. "Остин" е една от любимите ми писти. Тези трасетa с посока обратна на часовниковата стрелка пасват перфектно на моя стил", сподели Марк. Knee down

Elbow down

Hammer down



Sliding it back to COTA and the #AmericasGP in 2015 when @marcmarquez93 decided to demonstrate perfectly the art of rear wheel steering! pic.twitter.com/5VRIrGb84s — MotoGP™ (@MotoGP) April 10, 2019 Ако предложат на някой мотоциклетен пилот да избере писта, на която да се опита да победи настоящия шампион в кралския клас на мотоциклетизма Марк Маркес, той никога не би избрал американската писта "Остин". Тя е мястото на Маркес, който този уикенд ще стартира за седма поредна победа там. Със 100-процентова успеваемост в САЩ досега, Маркес ще се бори докрай, за да запази постижението си."Имахме много малко време за почивка между състезанията, но съм готов за старта. "Остин" е една от любимите ми писти. Тези трасетa с посока обратна на часовниковата стрелка пасват перфектно на моя стил", сподели Марк. Пистата е и една от най-дългите в календара на шампионата. Заплаха за победата на Маркес може да бъде Маверик Винялес с Yamaha, който спечели дебютната си победа в Moto2 на "Остин", през 2017 година дишаше във врата на Маркес преди да падне с мотора си, а миналия сезон се пребори за второ място. Кал Кръчлоу със сателитна Honda пък е пилотът с най-високата скорост на "Остин", а талантът на Suzuki Алекс Ринс е единственият пилот на стартовата решетка с победи и в двата по-ниски класа. The Circuit of The Americas in Austin, Texas plays host to the third stop of the season



All you ever wanted to know about the #AmericasGP in less of 1 min thanks to @Michelin_Sport! #MichelinMotoGP



Download the full version https://t.co/ThDCmSk2b5 pic.twitter.com/fyEkghUqTO — MotoGP™ (@MotoGP) April 10, 2019 Основният противник на Маркес за титлата в MotoGP през 2017 и 2018 година Андреа Довициозо също ще се бори за победата, но трасето е създавало затруднения на неговия Ducati преди. Историята дава примери и за неуспеха на Ducati в Аржентина, но тази година италианският тим демонстрира прогрес там и Дови успя да спечели подиум.

