Дирк Новицки - абсолютен №1 на Далас

From the 1.3 million people who live in Dallas... thank you Dirk for 21 years of giving back to our community on and off the court. #MFFL pic.twitter.com/u1J1woFTw3 — City of Dallas (@CityOfDallas) April 10, 2019

Новицки се сбогува с Далас със стил и записа най-силното си представяне в рамките на тази кампания с 30 точки, 8 борби и 3 асистенции, както и 1 чадър за 33 игрови минути. До края на редовния сезон на Мавс им предстои един последен двубой - тексаско дерби срещу Сан Антонио като гост, а след него германската икона окончателно ще се бетонира като абсолютен №1 в клубната история.

#Dirk hugs NBA legends in #PhantomCam! #MFFL pic.twitter.com/yZDX6Rz9qJ — NBA (@NBA) April 10, 2019

“Най-полезният играч” на редовния сезон за 2007 година е лидер в редица ключови статистически категории, а ако трябва да бъдем по-точно - в цели 18 от тях.



