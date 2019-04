НБА Kошмарната година на ЛеБрон 10 април 2019 | 16:13 0



копирано



Serious question: If you were the Lakers would you look to trade LeBron James this summer? If so, what would you want in return? pic.twitter.com/K1zNDOGg6J — Ball Don't Stop (@balldontstop) April 10, 2019

В продължение на четиринадесет години той неизменно печелеше поне веднъж наградата за “Играч на месеца” в конференцията си, но през сезон 2018/2019 това не се случи нито веднъж. За същия период от време Джеймс винаги грабваше и поне едно отличие за “Играч на седмицата” - нещо, което не успя да направи при дебютия си сезон в Западната конференция.

Lakers with 30 PTS, 10 REB, 5 AST, 5 3PT



- Alex Caruso

- LeBron James

- Kobe Bryant (4x) (via @Ballislife) pic.twitter.com/Dt5c7omVlC — White Bball Pains (@WhiteBballPains) April 8, 2019

Серията от тринадесет последователни участие в плейофите също приключва, заедно с тази от осем поредни години във финалите на НБА.

According to @TheAthleticNBA

Most HATED players in the ##NBA



1. LeBron James 78.1%

2. Jimmy butler 9.9%

3. Boogie 5.0%

4. Trae Young 4.7%

5. Draymond Green 2.3%



No KD votes for most hated player pic.twitter.com/0ILthdIknr — Hoops Demand (@hoopsdemand) April 9, 2019

Тринадесет поредни сезона Джеймс финишираше в Топ 5 на гласуването за MVP, като вероятно това няма да се случи тази година. 34-годишното крило попадаше и в първия най-добър отбор на сезона в последните 11 сезона, но и това изглежда като “невъзможна мисия” сега, макар че индивидуалните му показатели в никакъв случай не са лоши - 27.4 точки, 8.5 борби и 8.3 асистенции. Брон обаче игра в само 55 мача на Лейкърс, като пропусна немалко двубои заради контузия, а в края на редовния сезон той и треньорския щаб взеха решение да му дадат почивка и да не го включват във финалнит мачове на отбора. ЛеБрон Джеймс подписа с Лос Анджелис Лейкърс с големи очаквания, а надеждата на всички фенове на “езерняците” бе, че сушата от пет поредни сезона без плейофи най-сетне ще приключи. Това така и не се случи и макар в Ел Ей да спечелиха два мача повече от предходната кампания, отново няма да участват в елиминациите, а Краля ще сложи точка на няколко впечатляващи поредици, в които се намира.В продължение на четиринадесет години той неизменно печелеше поне веднъж наградата за “Играч на месеца” в конференцията си, но през сезон 2018/2019 това не се случи нито веднъж. За същия период от време Джеймс винаги грабваше и поне едно отличие за “Играч на седмицата” - нещо, което не успя да направи при дебютия си сезон в Западната конференция.Серията от тринадесет последователни участие в плейофите също приключва, заедно с тази от осем поредни години във финалите на НБА.Тринадесет поредни сезона Джеймс финишираше в Топ 5 на гласуването за MVP, като вероятно това няма да се случи тази година. 34-годишното крило попадаше и в първия най-добър отбор на сезона в последните 11 сезона, но и това изглежда като “невъзможна мисия” сега, макар че индивидуалните му показатели в никакъв случай не са лоши - 27.4 точки, 8.5 борби и 8.3 асистенции. Брон обаче игра в само 55 мача на Лейкърс, като пропусна немалко двубои заради контузия, а в края на редовния сезон той и треньорския щаб взеха решение да му дадат почивка и да не го включват във финалнит мачове на отбора.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3574 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1