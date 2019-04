Треньорът на Ред Бул Залцбург поема Борусия (Мьонхенгладбах)

Старши треньорът на австрийския Ред Бул Залцбург Марко Розе ще поеме Борусия (Мьонхенгладбах) през юли, съобщи клубът от германската Бундеслига. През миналата седмица- намиращият се на 5-о място в Бундеслигата Борусия, обяви напускането на настоящия треньор Дитер Хекинг в края на сезона въпреки удължения му договор през ноември до 2020-а година.

OFFICIAL: Marco #Rose is going to be the new head coach of Borussia Mönchengladbach. He will take over next season. https://t.co/ZOsFbNrtYk