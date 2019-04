НБА Крофърд изпревари Джордан при старчетата в клуб “50” 10 април 2019 | 14:07 0



Jamal Crawford surpasses Michael Jordan as the oldest player in NBA history with a 50-point game pic.twitter.com/R5XXEGdjre — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 10, 2019

С това представяне той затвърди силната си игра през месец април - в четирите мача на Сънс в четвъртия месец от годината, Крофърд постига средно по 31.3 точки, 5.8 асистенции, 2.8 борби и 1.3 отнети топки. Джамал Крофърд се превърна в най-възрастният играч в историята на НБА, реализирал 50 или повече точки в един мач. Ветеранът измести от лидерската позиция иконата Майкъл Джордан, който досега бе на върха с 51 точки за Вашингтон срещу Шарлът на 29 декември 2001 година, когато бе на 38 години и 315 дни.Крофърд също реализира 51 точки при последната среща на Дирк Новицки в Далас, но го стори на 39 години и 21 дни. Гардът стори това в обичайната си роля - тази на шести човек и за 38 минути като резерва вкара 11/17 за 2 точки, 7/13 за 3 точки и 8/9 от наказателната линия. Статистиката му бе допълнена от 5 борби, 5 асистенции, 1 отнета топка и 1 чадър.С това представяне той затвърди силната си игра през месец април - в четирите мача на Сънс в четвъртия месец от годината, Крофърд постига средно по 31.3 точки, 5.8 асистенции, 2.8 борби и 1.3 отнети топки. 0



